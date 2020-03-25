Herkesi ilgilendiren değişiklik başladı! Memur, işçi ve emekli maaşları değişti!

Emekli maaşları, işçi maaşları ve memur maaşları değişti. Herkesi İlgilendiren değişiklik ne? Emekliler, memurlar ve işçiler için maaş değişikliği sonrası kimsenin bilmediği değişiklikleri sizler için derledik. Maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği emekliye en düşük 1.500 TL maaş gibi milyonları ilgilendiren pek çok konu yasalaştı. Detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE VE ÇALIŞANA MÜJDELER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk açıklamasına "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." şeklinde devam etti.
KİMLER YARARLANACAK?
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
NASIL YANSIYACAK?
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.
KRİTİK DEĞİŞİKLİK
2020 yılında maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Gündemde domino etkisi olarak muhtaçlık ödemesi de dahil bir çok asgari ücret dikkate alınıyor ve hesaplamalar bu tutar üzerinden gerçekleşiyor.
Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır.
Devlet çalışanlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri "gelir vergisi matrahına esas" gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır.
Çalışanın geliri üzerinden hesaplanan (engelli indiriminden yararlanıyor ise bu da dahil edilerek) aylık gelir vergisi tutarının, ilgili memur hakkında geçerli olan AGİ tutarından daha az olduğu durumlarda, asgari geçim indiriminden eksik yararlanılması söz konusu olabilmektedir.
Gelir vergisi oranının yükselmesi, bu durumda olan memurların net maaşının azalmaması veya azalması gerekenden daha az azalması sonucunu doğurmaktadır. İlgili çalışan hakkında uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi, aylık net maaşının azalmasına yol açarken, asgari geçim indirimi ve engelli indirimi uygulamaları nedeniyle, bazı çalışanların net maaşını hiç etkilememektedir.
Tebliğ, bazı had ve tutarlarda yeniden değerleme oranı kapsamında düzenleme içeriyor. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak tespit edildi.
AGİ en önemli yer!
Asgari Ücret ile birlikte belirlenen AGi, 2020 yılında asgari ücret tutarı ile birlikte güncellendi. Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanlar için Asgari Geçim indirim tutarları yayınlandı.
Agi tutarının maliyeti yüzde 5 indirimle 3458 Bin TL, 75 TL Asgari Ücret indirimi ile 3383 TL olarak belirlendi. Agi Tutarı aVrupa ülkeleriyle kıyaslandığında İrlanda, Hollanda ve Luksemburg'la aynı olarak 6. sıraya yükseldik.
Asgari Ücrete endexkli olan Bağ-kur primlerinde taban değeri değişmedi. Sabit ücret 34,5'i olarak 1 yıl boyunca devam edecek ve en düşük 2943 TL maaşta 1015 TL Bağ-kur primi ödenecek. Çalışmayanlar içinde 1177 TL işsizlik maaşı ödenecek.
Emekliler Derneği 8 Özel istek!
Maaşlarda iyileştirme de bir gelişme Emekliler Derneği'nden geldi. Yaşam şartlarını hemen yükseltmek isteyen dernekler 8 maddeli istekler içinde, prim kazancı, intibak ve prim ödeme gün sayısı hesaplamalarıyla Bayram ödemesinde iyileştirme, promosyonda devlet katkısı gibi 7-8 istek için çalışmalar halen sürüyor.
Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, daha sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin vatandaşa ve ekonomiye birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi;
"Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar.
Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltacağız.
Bu da ekonomimizi dış müdahalelere karşı çok daha güçlü hale getirecek. Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine kanalize edilmesini sağlayacağız.
Artık şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi ileriye götürecek stratejik sektörlerdeki projeleri için ek kaynak oluşturmuş olacağız."
Bakan Albayrak, gelecek süreçte, ekonomiye bahsedilen faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek,
"Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız.
Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak." dedi.
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