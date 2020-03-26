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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 13:34
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    • 26.03.2020 13:41
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    Üniversite vize final sınavları nasıl olacak? ?

    YÖK’ten son dakika haberi, bahar döneminde yüz yüze eğitim açıklamasıyla geldi. Peki, üniversite vize final sınavları nasıl olacak? ? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptığı açıklamada, bahar döneminde yüz yüze eğitim yok dedi. Saraç, bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu. Peki, vize final sınavları nasıl olacak?

    Üniversite vize final sınavları nasıl olacak?

    Üniversite vize final sınavları nasıl olacak? Vize final sınavları online mı olacak? Üniversite sınavları hakkında binlerce öğrenci merak içerisinde. YÖK'ten son dakika yapılan açıklamaya göre üniversitelerde bahar dönemi eğitimi yüz yüze yapılmayacak. Bahar döneminde yalnızca uzaktan eğitim olacak. Peki, vize final sınavları nasıl olacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç açıklamasında, "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak." diye konuştu.

    VİZE FİNAL SINAVLARI NASIL OLACAK?

    Vize ve final sınavlarının imkanı olan üniversitelerde dijital öğretimle yapılması bekleniyor. Sınavların yapılamayacağı durumlar ve uygulamalı derslerde sınavlar yaz aylarında tamamlanacak.

    YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

    MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak.

    ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI!

    23 Mart Pazartesi günü öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve yaşanan sürecin en az hasarla aşılması için üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başladı. YÖK bünyesinde farklı üniversitelerden, alanında uzman hocalar tarafından oluşturulan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

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    Haberler Ekonomi Üniversite vize final sınavları nasıl olacak? Vize final sınavları online mı olacak?
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