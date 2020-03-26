ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI!

23 Mart Pazartesi günü öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve yaşanan sürecin en az hasarla aşılması için üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başladı. YÖK bünyesinde farklı üniversitelerden, alanında uzman hocalar tarafından oluşturulan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.