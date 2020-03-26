Üniversite tatili uzatıldı mı? YÖK son dakika üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisi YÖK'ün yapacağı açıklamaları takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime 30 Nisan'a kadar ara verilmesinin ardından üniversite tatil uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Üniversitelerde vize döneminin yaklaşmasıyla birlikte üniversite vize sınavları iptal mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte, üniversite öğrencilerini ilgilendiren son gelişmeler!

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yok." dedi. Böylelikle üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitim sonlanmış oldu.

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."

"Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "