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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 13:52
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    • 24.03.2020 13:52
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    Son dakika: fiyatları 12 dolar düşecek!

    merkezli bir küresel yatırım bankası olan Barclays, koronavirüsün etkili olduğu bu yıl için fiyatları tahminini varil başına 12 dolar aşağı çekti. ndaki düşüş nedeniyle hükümeti tarafından ülkede stratejik petrol stoklarının satın alınması da petrol üreticilerinin zararlarını telafi edemeyeceği açıklandı.

    Petrol fiyatları 12 dolar düşecek!

    Barclays'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham ün varil fiyatının 31 dolar, 'nin Batı Teksas (WTI) tipi varil fiyatının ise 28 dolar olması bekleniyor.

    Koronavirüsün (Kovid-19) etkileri azalana kadar fiyatların baskı altında kalması beklenirken, bu şartların devam etmesi halinde ve gibi önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin bile fiyatlardaki düşüşe direnemeyeceği tahmin ediliyor.

    Açıklamada yer alan varil başına 12 dolarlık gerileme öngörülerine göre, fiyatlardaki düşüş nedeniyle ABD hükümeti tarafından ülkede stratejik petrol stoklarının satın alınması da petrol üreticilerinin zararlarını telafi edemeyecek.

    Küresel petrol piyasasında bu yıl günlük ortalama 5 milyon varillik arz fazlasının oluşacağı, bu miktarın yılın ikinci çeyreğinde ise günlük ortalama 10 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

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