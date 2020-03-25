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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 09:12
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    • 25.03.2020 09:12
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    Son dakika: Brent nda yükseliş! | 25 Mart fiyatı

    Küresel salgın koronavirüs ve OPEC'de yaşanan gerilimin ardından tarihi bir düşüş yaşayan ün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 28,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ün varili 24,95 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolün varil fiyatında yükseliş!

    Brent , uluslararası piyasalarda 28,01 dolardan işlem görüyor.

    Dün 28,65 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 27,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent ün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 28,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ün varili 24,95 dolardan alıcı buldu.

    Senatosunun, 2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylayacağı beklentisiyle küresel petrol fiyatları yükselişe geçti.

    Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tahminlerine göre, ABD ham petrol stokları 1,25 milyon varil azaldı.

    Bu gelişmeler fiyatları yukarı yönlü etkilerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve ile arasındaki fiyat savaşları fiyatları baskılamaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 28,15 ile 28,41 dolar aralığının direnç, 27,89 ile 27,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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