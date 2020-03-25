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    • Ekonomi
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    • 25.03.2020 13:35
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    Son dakika: Alman devi 'daki üretimini durdurdu!

    'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs 6 kıtayı da esir aldı. Alman üreticisi , Avrupa’dan parça temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını bildirdi.

    Volkswagen o ülkedeki üretimini durdurdu!

    'den yapılan açıklamada, şirketin 'daki bazı fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin, parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle 30 Mart -10 Nisan tarihleri itibarıyla askıya alınacağı belirtildi.

    Açıklamada, şirketin Kaluga'daki otomobil fabrikası ve Nijniy Novgorod'daki montaj tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

    Rusya merkezli Avrupalı Ticaretler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkedeki Volkswagen satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 104 bin adede gerilemişti.

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