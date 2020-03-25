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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 17:45
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    • 25.03.2020 17:49
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    Son dakika: : İhtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atacağız

    Son dakika haberi... , FİKKO toplantısı sonrası hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

    İhtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atacağız

    , ve toplantısı sonrası hesabından bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.


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