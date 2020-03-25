ALTININ KİLOGRAMI 333 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.