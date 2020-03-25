A101 26 Mart aktüel kataloğu dolu dolu geldi! A101'de Perşembe günü onlarca indirimli teknoloji ürünü...

26 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların dikkatini çekti. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Kataloğda Toshiba Smart LED TV, HI-Level Full HD Smart LED TV ve Honor 8S akılı cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler bulunuyor? İşte indirimli o ürünler...

A101 26 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL

Honor 8S Cep Telefonu 899 TL

HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL