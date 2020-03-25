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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 15:53
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    • 25.03.2020 16:14
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan flaş ekonomik destek açıklaması

    Son dakika haberi... Ziraat sı, Vakıfbank ve yeni ekonomi paketini duyurdu. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, " Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e ” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız ın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

    “İş’e Devam Desteği başlatıyoruz!

    3 kamu sı kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.


    KAMU BANKALARINDAN MÜJDE
    Kamu bankaları, Ziraat Bankası, ve Vakıfbank, başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" verecek.

    Üç bankadan yapılan ortak açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz" denildi.

    Kamu bankalarının ortak açıklamasında, "Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecektir" duyurusu yapıldı ve şu bilgiler verildi:



    "Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.
    "Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.
    "Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.
    "Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacaktır.
    "Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır."

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