Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettiklerini duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır" dedi.
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