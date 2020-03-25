Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2020 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2020 12:39
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: Nisan ayı sonuna kadar yapılmayacak

    Son dakika haberi... , "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak lerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." dedi.

    Bakan Kurum açıkladı: Nisan sonuna kadar yapılmayacak

    , Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak lerini iptal ettiklerini duyurdu.

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri