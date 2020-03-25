26 Mart Noter PTT çalışma saatleri nedir? Noter PTT bugün açık mı?

26 Mart Noter PTT çalışma saatleri nedir? COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Birçok kişinin ölümüne sebep olan salgın Türkiye'de de görüldü ve 37 kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye okullar uzaktan eğitim sistemine geçti ve birçok kuruluş geçici olarak kapatıldı. Çoğu kişi bu süreçte PTT ve Noterlerin açıp olup olmadığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, PTT ve noter bugün açık mı? 26 Mart PTT ve noter çalışma saatleri açıklaması takvim.com.tr'de. Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alınıyor.