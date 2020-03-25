26 Mart Noter PTT çalışma saatleri nedir? Noter PTT bugün açık mı?

26 Mart Noter PTT çalışma saatleri nedir? COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Birçok kişinin ölümüne sebep olan salgın Türkiye'de de görüldü ve 37 kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye okullar uzaktan eğitim sistemine geçti ve birçok kuruluş geçici olarak kapatıldı. Çoğu kişi bu süreçte PTT ve Noterlerin açıp olup olmadığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, PTT ve noter bugün açık mı? 26 Mart PTT ve noter çalışma saatleri açıklaması takvim.com.tr'de. Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alınıyor.
PTT BUGÜN AÇIK MI?
PTT şubeleri bu süreçte çalışmalarına devam ediyor. Ancak Korona virüs pandemi salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşarın emekli maaşlarını evde alabilmeleri için PTT ve Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekipleri gerekli önlemleri alacaklar.
Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alınıyor.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!
PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30'da başlar. Saat 12.30'da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30'da yeniden başlayan mesai saat 17.00'de sona erer. PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir.
NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı, hastalık belirtisi olanların izolasyon tedbirini ihlal etmesinin suç olduğunu söyledi.
Noterlerde yoğun sirkülasyon yaşandığını, bu nedenle yarından itibaren bir gün tek, bir gün çift noterlerin çalışmasına karar verildiğini anlatan Gül, "Artık noterlerde yarından itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek." dedi.
Acil olmayan işlerle ilgili notere gidilmemesini öneren Bakan Gül, tek noterin bulunduğu ilçelerde hizmette kesinti yaşanmayacağını bildirdi.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ;
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
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