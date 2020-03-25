Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüse önlem evden çalışma! 'Dijitale uyan ayakta kalacak’

    Coronavirüs salgınının ardından şirketler dijital süreçlerini uzaktan çalışma sistemlerine uygun olacak şekilde tasarlıyor. Dijitale uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan ’su , dijitale uyum sağlayabilen kurumların bu riskli süreç içinde daha da güçleneceğini belirtti.

    'Dijitale uyan ayakta kalacak’
    2020 yılının ilk aylarında dünya gündemine oturan yeni tip Coronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini belirtti. olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam ettiğini anlatan Kırmızı, tüm çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. Doğa Sigorta 'luğunun yanı sıra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı da olan , salgının süregeldiği bu riskli günlerde sigorta sektöründe olduğu gibi eğitim-öğretim hayatında da önlemlerin alınmasına dikkat çekti.

    ÖNLEM UZAKTAN EĞİTİM
    Kırmızı, yaşanan süreci şöyle aktardı: "Üniversitemiz, Coronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli altyapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik."



    Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Coronavirüse önlem evden çalışma! 'Dijitale uyan ayakta kalacak’
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri