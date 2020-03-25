Coronavirüse önlem evden çalışma! 'Dijitale uyan ayakta kalacak’

2020 yılının ilk aylarında dünya gündemine oturan yeni tip Coronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini belirtti. Doğa Sigorta olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam ettiğini anlatan Kırmızı, tüm çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. Doğa Sigorta CEO'luğunun yanı sıra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı da olan Nihat Kırmızı, salgının süregeldiği bu riskli günlerde sigorta sektöründe olduğu gibi eğitim-öğretim hayatında da önlemlerin alınmasına dikkat çekti.
ÖNLEM UZAKTAN EĞİTİM
Kırmızı, yaşanan süreci şöyle aktardı: "Üniversitemiz, Coronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli altyapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik."
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı
ÖNLEM UZAKTAN EĞİTİM
Kırmızı, yaşanan süreci şöyle aktardı: "Üniversitemiz, Coronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli altyapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik."
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı
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