Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler. 2020 yılında gelir belgesiz kredi veren bankaların güncel listesi belirlenmiştir:

1. Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.

2. ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar. Aynı zamanda bu kredi için 4 yıllık vade ve aylık yüzde 1.99 şeklinde faiz oranı uygulanıyor.