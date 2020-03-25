Ziraat Katılım Bankası’ndan Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı

Ziraat Katılım Bankası'ndan her türlü ihtiyaca Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı desteği geldi. Daha küçük çaptaki nakit ihtiyaçlar için kullanılan bu krediden 36 aya varan vade imkanları ile faydalanmak mümkün.

Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı

Gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

- 10.000,-TL'ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli,

- Katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacaktır.

Örnek Ödeme Tablosu;

Finansman Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı

(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376.- TL

7.500 36 ay 6 ay 282.-TL

5.000 36 ay 6 ay 188.- TL

İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecektir.

Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında finansman başvurularının öncelikli olarak;

Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.