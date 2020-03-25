Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Coronavirüs'e karşı istikrar kalkanı oluşturacak önlem paketinde yer alan adımlar birbiri ardına hayata geçiriliyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba teklife önlemler eklenecek.
EMEKLİYE 500 TL
Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Bin 500 liranın altındaki maaşlar bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
Düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Eğer yasa hızla çıkarsa, kapsamdaki emekliler 17-28 Nisan tarihleri arasında ödemelerini ceplerine koyacak.
600 GÜN ŞARTI İNİYOR
Kısa çalışma ödeneğinin şartları da esnetilecek. Mevcut düzenlemede ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle 600 gün koşulu aşağı çekilecek.
ÇEK YASASI
Karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu, tanınan sürede borcunu öderse ceza ortadan kalkacak.
65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVDE MAAŞ
Maaşını PTT'den çeken 65 yaş üstü emeklilere ödemeler konusunda kolaylık sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları' başlığı altında, türüne göre 'Emekli Banka' değişiklik sekmesinden 'PTT Konutta Teslim' seçeneğini tercih etmeleri yetecek.
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