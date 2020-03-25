EBA TV televizyon ayarları nasıl yapılır? EBA TV televizyonda nasıl izlenir? Tivibu, Turkcell TV, Vodafone TV, D Smart ve Digitürk Bein üzerinden EBA TV izlenebiliyor. Peki EBA TV ayarları nasıl yapılacak? Digitürk Eba TV hangi kanalda? Turksat Eba TV hangi kanalda? Turkcell TV Eba TV hangi kanalda?, Vodafone Eba TV hangi kanalda ve D Smart Eba TV hangi kanalda sizler için hazırladık. EBA TV için Uzaktan eğitim uydu frekansı ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması yayınlandı. Hemen televizyona EBA TV kurulumu yapabilirsiniz.
EBA TV Uydu Frekans ve Şifreli Yayın bilgiler nedir?
Türksat Uydu üzerinden;
HD: Alış frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay, Sembol Oranı 13.750 FEC 2/3
Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3
SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V), Sembol Oranı: 30.000 FEC 3/4
Kablo TV Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 465. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 466. kanal
TRT - EBA TV Lise: 467. Kanal
TİVİBU Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 401. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 402. kanal
TRT - EBA TV Lise: 403. Kanal
Turkcell TV Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 106. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 107. kanal
TRT - EBA TV Lise: 108. Kanal
Vodafone TV Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 151. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 152. kanal
TRT - EBA TV Lise: 153. Kanal
D-SMART Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 138. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 139. kanal
TRT - EBA TV Lise: 140. Kanal
Digitürk - Bein Üzerinden EBA TV;
TRT - EBA TV İlkokul: 151. Kanal
TRT - EBA TV Ortaokul: 152. kanal
TRT - EBA TV Lise: 153. Kanal
DERS TEKRARI VAR MI?
Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00'de tekrarlanacak.
PROGRAM NEREDE?
Ders programına günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
TENEFFÜS OLACAK MI?
İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında 'Etkinlik Kuşağı' yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.
EBA TV HAKKINDA GENEL HABERLER
1- EĞİTİM HANGİ KANALDA?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
2- YAYIN AKIŞINA NASIL ULAŞIRIM?
Günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
3- DERSLER NE KADAR SÜRECEK?
Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.
4- İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak
5-ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.
6-LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?
9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.
7- KANALI NASIL BULURUM?
SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.
8- TEKRARI VAR MI?
Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
9- SORU SORULABİLECEK Mİ?
Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.
10- ŞİFRELİ KANALDA YAYIN VAR MI?
TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.