EBA TV canlı izle! EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı bilgileri 23-27 Mart haftası ders programı ile ilgili detayları aktarıyor. Veliler ve öğrenciler videoları izlemek için giriş ayarlarını yaparak ekranların karşısına geçiyor. İlk ders gününün ardından yeni günde Eba TV'yi canlı izle seçeneği üzerinden takip etmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte EBA TV canlı izle! İlkokul, ortaokul ve lise yayınlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Hemen her kesimi tehdit eden Corona Virüsü nedeniyle ara verilen okullar, EBA uzaktan eğitim ekranı üzerinden derslere devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla okumakta oldukları sınıfın derslerini görebilecek olan öğrenciler, bakanlığın belirlediği saat dilimlerinde bilgisayar ya da televizyon başında olacak.
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…
TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…
TRT EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Lisede eğitimine devam eden öğrenciler için 23-27 Mart tarihli haftalık yayın akışı bilgileri şöyle…
EBA TV DERS PROGRAMI BİLGİLERİ : Bakanlık açıklam
asına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
DERS TEKRARLARI NE ZAMAN: Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
DERSLER SAAT KAÇTA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı:
"Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."
TRT-EBA TV yayınlarının TÜRKSAT uydu parametreleri
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
Eğitim kanalları digital platformlarda hangi kanallarda olacak?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise
Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal
Türk Telekom/Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal
Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal
D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal
Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ : Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
1- EĞİTİM HANGİ KANALDA?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
2- YAYIN AKIŞINA NASIL ULAŞIRIM?
Günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
3- DERSLER NE KADAR SÜRECEK?
Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.
4- İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak
5-ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.
6-LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?
9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.
7- KANALI NASIL BULURUM?
SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.
8- TEKRARI VAR MI?
Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
9- SORU SORULABİLECEK Mİ?
Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.
10- ŞİFRELİ KANALDA YAYIN VAR MI?
TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek..
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