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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 14:44
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    • 25.03.2020 14:44
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    izle! İnternetten kesintisiz izle! İşte !

    izle! İlkokul, ortaokul, lise izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için me ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, EBA TV tekrar izleme sayfası!

    EBA TV tekrar izle! İnternetten EBA TV ders tekrarları kesintisiz izle!

    EBA tekrar izle! Günün ders tekrarlarını internetten tekrar etmek isteyen öğrenciler EBA TV tekrar izleme ekranına akın ediyor. EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV tekrar kesintisiz tek parça yayını sayesinde, kaçırdığınız dersleri izleyerek konudan geri kalmayabilir ve tekrarlar ile pekiştirme yapabilirsiniz. Peki; EBA TV tekrar saatleri kaç? EBA TV'de günün yayınları öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise tekrar yayınlara geçiliyor. Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapılıyor.

    EBA TV TEKRAR SAATLERİ!

    TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz.

    EBA TV LİSE TEKRAR İZLE!

    EBA TV Lise CANLI YAYIN

    EBA TV İLKOKUL TEKRAR İZLE!

    EBA TV ORTAOKUL TEKRAR İZLE!

    EBA TV DERS İÇERİKLERİ

    TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

    Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

    TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

    Uydu: Türksat 4A
    Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
    Frekans: 12084 H 13750

    HD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :12.084 MHz

    Polarizasyon : Yatay (H)

    Sembol oranı : 13.750

    FEC : 2/3

    SD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :11.916 MHz

    Polarizasyon : Dikey (V)

    Sembol oranı : 30.000

    FEC : 3/4

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    Haberler Ekonomi EBA TV tekrar izle! İnternetten EBA TV ders tekrarları kesintisiz izle! İşte EBA TV tekrar saatleri!
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