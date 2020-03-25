EBA tekrar izle! Günün ders tekrarlarını internetten tekrar etmek isteyen öğrenciler EBA TV tekrar izleme ekranına akın ediyor. EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV tekrar kesintisiz tek parça yayını sayesinde, kaçırdığınız dersleri izleyerek konudan geri kalmayabilir ve tekrarlar ile pekiştirme yapabilirsiniz. Peki; EBA TV tekrar saatleri kaç? EBA TV'de günün yayınları öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise tekrar yayınlara geçiliyor. Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapılıyor.

EBA TV TEKRAR SAATLERİ!

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz.

EBA TV LİSE TEKRAR İZLE!

EBA TV Lise CANLI YAYIN

EBA TV İLKOKUL TEKRAR İZLE!

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR İZLE!