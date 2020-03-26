EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
5. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Temel Geometrik Kavramlar Ve Çözümler (26 Mart 2020 Perşembe)26.03.2020 11:47
- 5. Sınıf - İngilizce Dersi! Konu: Teeling the Days and Dates (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 5. Sınıf - Matematik Dersi! Konu: Temel Geometrik Kavramlar Ve Çözümler (26 Mart 2020 Perşembe)
- TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izle! (26 Mart 2020 Perşembe)
- 7. Sınıf - Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi! Konu: Allahın Kulu Ve Elçisi HZ. MUHAMMED (S.A.V) (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 7. Sınıf - Arapça Dersi! Konu: 5 Vakit Namaz (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 8. Sınıf - Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi! Konu: HZ. MUHAMMED'İN (s.a.v) Örnekliği (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 7. Sınıf - Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi! Konu: Allah'ın Kulu Ve Elçisi HZ MUHAMMED (s.a.v) (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 8. Sınıf - İngilizce Dersi! Konu: Tourısm (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 7. Sınıf - İngilizce Dersi! Konu: Dreams - Making Predictions (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu: Hicret (25 Mart 2020 Çarşamba)
- 6. Sınıf İngilizce Dersi! Konu: Holidays (25 Mart 2020 Çarşamba)
- EBA TV - 6. Sınıf Arapça Dersi! Konu: Medene-i Münevvere (25 Mart 2020 Çarşamba)
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