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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 09:13
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    • 25.03.2020 09:13
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    destek paketini duyurdu: 4 maddeden oluşuyor

    salgınının ardından kamu bankalarının başlattığı k destek paketlerine, özel bankaların desteği sürüyor. Son olarak koronavirüse karşı 4 maddelik bir destek paketi açıkladı.

    Bir bankadan daha koronavirüs destek paketi

    , Covid-19 salgınının k koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:
    1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
    2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
    3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
    4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

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