ZİRAAT BANKASI'NDAN İSTİHDAMI AZALTMAYANA İLAVE LİMİT

Ziraat Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, şubelerin 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin devreye alındığı aktarıldı. Ziraat Bankası'nın destek uygulamaları şöyle:

1- 31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek.

2- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.

3- Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibariyle mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

4- Kredili müşteriler tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

5- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.