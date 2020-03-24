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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 13:17
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    • 24.03.2020 13:30
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    : Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı

    haberi... , 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebinin, karşılandığını belirtti.

    Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi...

    ndan yapılan açıklama şöyle: 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir.



    121 BİN 388 İHTİYAÇ TALEBİ KARŞILANDI
    Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı
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