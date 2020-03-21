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ve sokağa çıkması yasaklananlar ihtiyaç halinde hangi numaraları arayacak? İşte o numaralar

ve sokağa çıkması yasaklananlar ihtiyaç halinde hangi numaraları arayacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi. İşte ihtiyaç halinde aranacak numaralar

  • Güncel
  • 21.03.2020 21:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 17:11
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İşte ihtiyaç halinde aranması gereken numaralar

65 yaş üstü ve sokağa çıkması yasaklananlar ihtiyaç halinde hangi numaraları arayacak sorusu gündem oldu. İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. İşte ihtiyaç halinde aranacak numaralar

İHTİYAÇ HALİNDE ARANACAK NUMARALAR HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.

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