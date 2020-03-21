65 yaş üstü ve sokağa çıkması yasaklananlar ihtiyaç halinde hangi numaraları arayacak sorusu gündem oldu. İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. İşte ihtiyaç halinde aranacak numaralar

İHTİYAÇ HALİNDE ARANACAK NUMARALAR HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.