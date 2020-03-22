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Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşları yalnız bırakmıyor

tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise vatandaşları yalnız bırakmıyor.

  • Güncel
  • 22.03.2020 14:45
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 14:45
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Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşları yalnız bırakmıyor

, koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, Balıkesir ve Kars'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilere yönelik çalışmalarına ilişkin fotoğraf, Sivas'ta ise destek olunan bir vatandaşın teşekkür videosu paylaşıldı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor, sağlık muayenelerini gerçekleştiriyor." denildi.

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