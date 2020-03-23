Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kimlere sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal hayatta da tedbirler hız kazandı. Yaşlı vatandaşlarımızı korumak adına 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti. Peki, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kararı geldi mi? İşte detaylar…
BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin 'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusunu yanıtladı.
Soylu, yaptığı açıklamada; "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER!
İTALYA
İSPANYA
ALMANYA (KISMİ)
TUNUS (KISMİ)
YUNANİSTAN
BELÇİKA (KISMİ)
HOLLANDA (KISMİ)
IRAK (KISMİ)
İRAN (KISMİ)
FRANSA (KISMİ)
ABD (KISMİ)
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI
Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi"nde şöyle denildi:
* Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarIN ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.
* İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.
* Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.
* İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.
* İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.
* Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.
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