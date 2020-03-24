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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 06:31
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    • 25.03.2020 06:31
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    Koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal edilen yolcuların hakları 'de yayımlandı!

    'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs 'ye de sıçradı. Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında bazı uçuşları iptal etti. Uçuşları iptal edilen yolcuların hakları 'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

    Virüs nedeniyle iptal edilmişti! Hakları yayımlandı!

    Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih i bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

    'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

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