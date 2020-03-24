THY'de biletlere şartsız değişim

uçak biletlerinde ek ücret olmadan değişim imkanı sunuyor."20 Mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, yıl sonuna kadar, yanitarihine kadar biletlerini değiştirebilirler, özellikle söylüyorum rahat olsunlar.tarihine kadar uçuş yapabilirler. Bilet değişiklikleri için de hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz sizeveriyoruz. Her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil veriyoruz" dedi. İkramlarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Aycı, "Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik, bazılarında da basite indirgedik" diye konuştu.