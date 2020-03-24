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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 Gazete
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    THY'de biletlere şartsız değişim

    Türk Hava Yolları (THY), uçak biletlerinde ek ücret olmadan değişim imkanı sunuyor. İkramlarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Aycı, "Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik, bazılarında da basite indirgedik" diye konuştu.

    Biletlere şartsız değişim
    Türk Hava Yolları (THY), uçak biletlerinde ek ücret olmadan değişim imkanı sunuyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "20 Mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, yıl sonuna kadar, yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler, özellikle söylüyorum rahat olsunlar. 28 Şubat 2021 tarihine kadar uçuş yapabilirler. Bilet değişiklikleri için de hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size yüzde 15 ilave bonus veriyoruz. Her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil veriyoruz" dedi. İkramlarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Aycı, "Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik, bazılarında da basite indirgedik" diye konuştu.

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