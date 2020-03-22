THY ve Pegasus son dakika bilet iadesi var mı? Uçuşlar iptal mi edildi? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Türk Hava Yolları ile Pegasus tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi sonrası yapılan açıklamada bilet iadeleri ile ilgili detaylara yer verildi. Uçak biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için; bilet ücretinin yüzde 90'ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başlamıştı. Üstelik hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar tüm uçak biletleri için geçerli oluyor
THY Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, bilet iade işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."
PEGASUS
Pegasus havayolları tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir."
UÇAK BİLETİ İPTALİ UYGULAMASI ZATEN VARDI
UÇAK biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için; bilet ücretinin yüzde 90'ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başlamıştı. Üstelik hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar tüm uçak biletleri için geçerli oluyor. Değişen seyahat planlamalarında uçak biletleri iptal edilmek istendiğinde önemli zorluklarla karşılaşılıyor. Özellikle promosyonlu uçak biletlerinin iptal ve iadesinin çoğu kez mümkün olmadığı belirtiliyor. Biletin herhangi bir durumda iptal edilemeyeceğini bilenler de erkenden düşük fiyatlarla promosyonlu uçak bileti satın almaktan vazgeçiyor.
PROMOSYONLU UÇAK BİLETİNİ İPTAL EDEBİLME DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI
İnternet üzerinde bir web sitesi geliştirdiği uygulamayla uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemini başlatıyor. "Koşulsuz Bilet İptal Hizmeti" Türkiye´de bir ilk olma özelliği taşıyor.
Sadece belli bir süreliğine değil, her zaman için sunulan bu hizmet, uçuş saatinden 2 saat öncesine kadar yolcuya, biletini iptal ederse ücretini iade ediyor. Uygulama, tüm havayollarında, business ya da ekonomi, promosyonlu ya da promosyonsuz, yurtiçi - yurtdışı tüm uçak biletlerinde geçerli.
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