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    • 25.03.2020 07:20
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    Son dakika: Kredi ları 3 ay faizsiz ertelenecek! 'de yayımlandı!

    Son dakika haberleri… Kredi ları 3 ay faizsiz ertelenecek! Corona virüsü nedeniyle bazı ekonomik önlemler alma yoluna gitti. Başkan Erdoğan’ın ve Hazine ve Maliye Bakanı ’ın ekonomi üzerine açıkladığı yeni düzenlemeler bankaları harekete geçirdi. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar kredi borçlarını 3 ay erteledi. ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların ’ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek.

    Kredi borçları 3 ay faizsiz ertelenecek!

    Son dakika haberi... 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların 'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan larından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek.

    Ayrıca, , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 'ın Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte 'yiz" dedi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI
    Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

    7 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
    Öte yandan Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

    İŞÇİLERİMİZE, İŞVERENLERİMİZE VE AİLELERİNE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Kredi borçları 3 ay faizsiz ertelenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
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