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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 21:57
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    • 23.03.2020 21:57
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    Son dakika: , tedarikçilerine ödeme yapmayacağı yönündeki haberleri yalanladı

    Son dakikahaberi! (), bazı basın-yayın organlarında yer alan, tedarikçilerine hazirana kadar ödeme yapmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    THY o iddiaları yalanladı

    (), bazı basın-yayın organlarında yer alan, tedarikçilerine hazirana kadar ödeme yapmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, havacılık sektörünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart itibarıyla küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında geldiği vurgulandı.

    Mevcut krizin, devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş yasaklarına, işgücü sıkıntılarına, karantinalara ve tedarik zincirindeki kırılmalara neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Bu kapsamda THY olarak, uçuş yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketlerimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerimize ödemelerimizi geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebimizi ilettik. Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yollarının tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz. Türk Hava Yolları, nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak bu krizi de en hızlı şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları operasyonlarına mevcut şartları elverdiği ölçüde, ticari değerlendirmelerimizin ışığında devam etmektedir."

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