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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 16:28
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    • 24.03.2020 16:28
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    BİM – A101 – ŞOK – Carrefour çalışma saatleri kaç oldu? ? !

    ? BİM, A101, ŞOK, Carrefour çalışma saati kaç oldu? Marketler kapandı mı? Marketlerden alışveriş yapmak isteyenler vatandaşlar marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlere müşteri sınırlaması getirildi. Alınan kararda, market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabileceği belirtildi. İşte, BİM, A101, ŞOK, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri!

    BİM – A101 – ŞOK – Carrefour çalışma saatleri kaç oldu?

    Marketler açılış kapanış saatleri gündem oldu. BİM, A101, ŞOK, Carrefour çalışma saatleri kaç? Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken marketlerin çalışma saatlerine ve müşterine sayısına sınırlama getirildi. Yayımlanan genelgeyle marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Peki, marketler kaçta açılıyor? Haberimizden BİM, A101, ŞOK, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatlerine ulaşabilir ve alışverişlerinizi bu saat dilimlerine göre planlayabilirsiniz.

    MARKETLER İÇİN GENELGE

    İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

    Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

    MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?

    Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.

    MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!

    Marketler 09.00 'da açılacak ve en geç 21.00 'da kapanacak.

    İçişleri Bakanlığı tarfından gönderilen söz konusu tedbirler, Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması uygulanacak.

    BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
    CarrefourSA kapanış saati: 22.00

    MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    Migros açılış saati: 09.00
    Migros kapanış saati: 22.00

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    Haberler Ekonomi BİM – A101 – ŞOK – Carrefour çalışma saatleri kaç oldu? Marketler kaçta açılıyor? Marketler açılış kapanış saatleri!
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