Marketler açılış kapanış saatleri gündem oldu. BİM, A101, ŞOK, Carrefour çalışma saatleri kaç? Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken marketlerin çalışma saatlerine ve müşterine sayısına sınırlama getirildi. Yayımlanan genelgeyle marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Peki, marketler kaçta açılıyor? Haberimizden BİM, A101, ŞOK, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatlerine ulaşabilir ve alışverişlerinizi bu saat dilimlerine göre planlayabilirsiniz.

MARKETLER İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.