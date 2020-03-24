AVM'ler kapalı mı, açık mı? Çalışma saatleri değişti mi? AVM içinde hangi mağazalar kapatıldı?

AVM'ler kapalı mı, açık mı ve AVM çalışma saatleri değişti mi soruları hakkında araştırmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece 81 ilin valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Bu kapsamda açık ve kapalı mekanları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

HANGİ AVM'LER KAPALI OLACAK?

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. İstanbul'un Nişantaşı semtinde bulunan City's AVM'de kapatıldı.