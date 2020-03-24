ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.

ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?

Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.