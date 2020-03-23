Türkiye'de bir ilk olacak! Her biri 7 ton ağırlığında

Reaktör soğutma boru hattı, bir nükleer enerji santralinin reaktör, buhar jeneratörleri ve reaktör soğutucu pompasından oluşan primer devre ana ekipmanını sisteme bağlamak için tasarlanıyor.

Boru hatları, depreme dayanıklılık açısından ilk kategoride yer alıyor. Boru hattının toplam uzunluğu ise 160 metrenin üzerine çıkabiliyor.

Hindistan, Bangladeş, Çin ve Rusya'daki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üreten Atomenergomash, Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin de reaktör tesisi ve türbin adası ekipmanının tek üreticisi olarak reaktör ekipmanı tedarik ediyor.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.