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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 16:25
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    • 23.03.2020 16:34
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    'de şoke eden olay! Koronavirüs testlerinden bir haftada 2.5 milyon pound vurgun!

    ’de ortaya çıkan ve Antartika haricinde tüm kıtalarda görülen yeni tip koronavirüs, dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde 13 bini aşkın kişi koronavirüsten hayatını kaybederken ’den gelen bir son dakika haberi şoke etti. İngiltere’de doktorluk yapan isimli bir kişi, sağlık kuruluşu tarafından onaylanmamış test kitlerini, 3 katına bir fiyatla sattı. Bu satış sonucunda bir hafta içinde tam 2.5 milyon pound (19 milyon TL) kazandığı belirtilen 'ye Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth'ten sert tepki geldi.

    İngiltere'de şoke eden olay: 2.5 milyon pound vurgun!

    'de yaşayan 56 yaşındaki Doktor 'nin özel kliniğinde, kendilerine koronavirüs bulaşmasından kormuş insanlara karşılığında 6.600'den fazla koronavirüs test kiti sattığı iddia ediliyor. 'nin bu test kitlerini satarak tek bir haftada 2.5 milyon Pound komisyon aldığı belirtiliyor.

    Sunday Times'ın haberine göre Mark Ali, tedarikçisinden aldığı bu test kitlerini insanlara üç katı fiyata sattı.

    VURGUNCULUK
    Doktor Mark Ali'nin Randox Laboratuvarı tarafından 'da üretilen test kitlerini kendi kliniğinde sattığı iddia ediliyor. Bu laboratuvar, Doktor Ali'nin 375 Pound'a sattığı test kitlerini 120 Pound'dan satıyor. Bu arada testler henüz İngiltere Halk Sağlığı kuruluşu tarafından onaylanmış değil.

    Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth şu ifadeleri kullandı:

    Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler.

    Doktor Mark Ali kendisine yöneltilen sorular üzerine ise yapmış olduğu işi reddederek, kârının 2.5 milyon sterlin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Doktor Ali, "Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak." ifadelerini kullandı.

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