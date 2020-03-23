Emekliye ek gelir müjdesi! İşte detaylar

TÜED NE DİYOR?

TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.

MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA

Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor. Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.