Emekliye ek gelir müjdesi! İşte detaylar

Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor. Türkiye Emekliler Derneği de memur konfederasyonları da bu konuda ısrarlı.
TÜED NE DİYOR?
TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.
MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA
Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor. Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.
Emekliye ne kadar aile yardımı verilecektir?
Düzenlenen toplantılarda emekliye aile yardımı ödemesine de karar verilmiştir.
Memurlara çalışma süreleri zarfında verilen aile yardımı ödemelerinin emeklilik döneminde de devam etmesi talebi yanıt bulmuştur.
Yapılan düzenlemelerle emeklilere de aile yardımı ödenmesi gündeme alındı.
Memurlara aile yardımları; Eşi çalışmayan memurlar için aylık 322 TL, 0-6 yaş çocuklu memurlar için 73.04 TL,
6 yaş üstü çocuklu memurlar için 36.52 TL,
Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuklu memurlara 409,29 TL ödeme yapılacaktır.
Bütün bu ödeme koşulları göz önünde bulundurulduğunda 2 çocuğu olan emeklilere de aylık 405 TL'lik aile yardımı ödemesi yapılması bekleniyor.