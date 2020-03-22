Kadın ve erkek kaç prim günü ile emekli olabilir?

1970 yılı doğumluyum. 1989 yılı sigorta başlangıcım. 4a hizmet sürem 220 gün. 1996 yılından bugüne 4b'liyim. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?

Aydın RÜZGAR

Bağ-Kur şartlarından emekli olacaksınız. Buna göre de işe girdiğiniz gün ve aya göre 51 ya da 52 yaş ve 9000 gün şartıyla emekli olursunuz. -2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN 9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Dahası kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.