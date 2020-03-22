Kadın ve erkek kaç prim günü ile emekli olabilir?

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü yazısında okurlarımızdan gelen "3600'den kaç yaşında emekli olurum?" sorusu ve emeklilikle ilgili merak edilen diğer soruları yanıtladı. İşte Faruk Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...
İŞTE SORULAR VE CEVAPLARI
01.10.1997 ilk sigortalı oluş tarihim. 13.11.1976 doğumluyum. 3350 sigorta günüm var. Normal şartlarda kaç yaşında emekli olurum, 3600'den kaç yaşında emekli olurum? Fatma SERİCİ
Normal emeklilik için şartlarınız işe giriş tarihinize göre 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gün olarak belirleniyor. Yılınız tamam ama yaş ve priminiz henüz dolmamış. Sigortadan sonra doğumlarınız varsa bunları borçlanarak ya da çalışarak bu primi doldurabilirsiniz. Eğer çalışma durumunuz yoksa ya da borçlanmayacaksanız 3600 ile emeklilik imkanınız da bulunuyor. Öncelikle priminizi 3600 güne tamamlamanız gerekiyor. Burada yaş şartınız ise 58 olacaktır.
1970 yılı doğumluyum. 1989 yılı sigorta başlangıcım. 4a hizmet sürem 220 gün. 1996 yılından bugüne 4b'liyim. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
Aydın RÜZGAR
Bağ-Kur şartlarından emekli olacaksınız. Buna göre de işe girdiğiniz gün ve aya göre 51 ya da 52 yaş ve 9000 gün şartıyla emekli olursunuz. -2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN 9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Dahası kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.
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