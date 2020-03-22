İhtiyaç sahibi aileye 1000 TL destek müjdesi devletten geldi. Bu anlamda 1000 lira nakdi desteği kimlerin alacağı ve tarihi açıklandı. Corona virüs nedeniyle vatandaşların çoğu işlerinden oldu, birçok kişiye ücretsiz izin verilirken bazı dükkanlar işyerleri de kapanmak zorunda kaldı. Bu anlamda devletten 1000 TL sosyal yardım müjdesi geldi.
Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." demişti.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Önceki gün gelen açıklama sonrası vatandaşlar, 1000 TL nakdi yardımdan kimlerin faydalanabileceğini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar bugün geldi. Yapılan açıklamada ödemelerin 10 gün içinde yapılacağına yer verildi.
KİMLERE VERİLECEK?
1000 TL nakdi yardım için en çok merak edilen konu, ödemenin kimlere yapılacağı konusu oldu. Bununla ilgili açıklama da bugün geldi.
Bakan Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaya bakacak olursak 1000 TL nakdi yardım parasının , devletten düzenli yardım alan ailelere verileceği görülüyor. 2 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım verilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.
KOLONYA VE MASKE VERİLECEK!
Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.
Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.