Korona nakdi yardım ne zaman ödenir? İhtiyaç sahibi aileye 1000 TL destek! 1000 TL yardım başvuru şartları ve nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi aileye 1000 TL destek müjdesi devletten geldi. Bu anlamda 1000 lira nakdi desteği kimlerin alacağı ve tarihi açıklandı. Corona virüs nedeniyle vatandaşların çoğu işlerinden oldu, birçok kişiye ücretsiz izin verilirken bazı dükkanlar işyerleri de kapanmak zorunda kaldı. Bu anlamda devletten 1000 TL sosyal yardım müjdesi geldi. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zor durumda kalmaması için devlet kurumlarından destekler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tam 2 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapılacak. Müjdeli haberin ardından devletten 1000 TL sosyal yardım şartları nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1000 TL yardımı herkes alabilecek mi?

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." demişti.