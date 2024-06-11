Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti





ÖMER ÇELİK DUYURMUŞTU



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarihi Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin başladığını duyurmuştu.



Çelik, "Ayşe Ateş kabulü 30 dakika önce başlamış. Yargı işini yapsın, tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın. ve suçlular cezasını alsın. Sayın Ateş'e ve evlatlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.