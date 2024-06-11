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Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak, Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlulukla ele almasını ifade ediyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 18:26 Güncelleme 11 Haziran 2024, 19:22
Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

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Son dakika haberleri... Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Siyasi partiler arasında Türkiye'nin meseleleri hakkında görüşmelerin, diyalog zeminin güçlü şekilde tutulması konusunda bu iade-i ziyaretle güçlü şekilde verilmiş oldu.



CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak, Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlulukla ele almasını ifade ediyorlar.
Ekonomiyle ilgili konuların da gündeme geldiği aşikardır. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12.Kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Herhangi bir popülizme tenezüll edilmeyerek Türkiye'nin bu programa bağlılığını ifade etmişlerdir. Popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realist olduğu.

AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıl dönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.


GAZZE'YE TAM DESTEK VURGUSU

Filistin devletinin tanınması konusunda diyaloğu artırmamız. Bütün bu çerçeve içerisinde hem ekonomiden hem siyasi meselelere her konuda ortak tutum geliştirmek konusunda Türkiye'nin geleceği için ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur.

Bu ekonomi konusunun realist zeminde sürdürülmesi için de muhalefet partilerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini ifade etmişlerdir.


KAYYUM TARTIŞMASI

Bir diğer konu terörle iktisatlı belediye başkanlarıyla ilgili kayyum atanmasıyla ilgili. Bu konuda tutumumuz nettir. Cumhurbaşkanımızın ifadesi şu şekildedir: Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceğiz. İktidar olarak destek vermek konusunda tutumumuz açıktır. Birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kayyum atanan yerler olduğu gibi aynı siyasetten kayyum atanmayan yerler de var.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir şekilde toptancı bir anlayışla hareket edilmemektir. Milletten aldığı yetkiyi millette hizmet için kullanıyorsa problem yoktur. Onun ötesinde tutuma geçiyorsa buna müsaade edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Hukuki süreçler ve davalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız mahkemelere karışılmaması konusundaki tutumunu ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız bu konuda bahsettiğimiz gibi değerlendirmelerini paylaşmışlardır.



Cumhurbaşkanımız tarafından bir kabul gerçekleştirilecek. Yargı işini yapsın, tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın. ve suçlular cezasını alsın. Sayın Ateş'e ve evlatlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Siyasi arenadaki yarış rekabet düzeyinde olsun. Rekabeti husumete çevirmeyelim. Bu çerçevede bu rekabetin husumete çevrilmemesi konusundaki hassasiyeti gözetelim. Adlarımız farklı olabilir, partililerimiz farklı olabilir hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti.

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