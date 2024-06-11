Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar





CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak, Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlulukla ele almasını ifade ediyorlar.

Ekonomiyle ilgili konuların da gündeme geldiği aşikardır. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12.Kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Herhangi bir popülizme tenezüll edilmeyerek Türkiye'nin bu programa bağlılığını ifade etmişlerdir. Popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realist olduğu.

AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.



Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıl dönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.