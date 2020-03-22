Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2020 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 08:46
    ABONE OL

    k İstikrar Kalkanı paketinde yer almıştı! 'de yayımlandı

    Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyarlık k İstikrar Kalkanı paketinde yer alan iç hava yolu taşımacılığında kararı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Vergi indirimi kararı Resmi Gazete'de

    Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

    'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

    Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer almıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri