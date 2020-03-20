Vatandaşlara müjde! Milyonlara karşılıksız 1.000’er TL destek verilecek! İşte başvuru şartları

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Bakan Albayrak, "Her ne koşulda olursa olsun ilk çeyreği biz beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatacağız" dedi.

VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME

Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.

Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.