Vatandaşlara müjde! Milyonlara karşılıksız 1.000’er TL destek verilecek! İşte başvuru şartları

Milyonlara karşılıksız 1.000'er TL destek verilecek! İşte başvuru şartları en fazla aranan konular arasına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" dedi. Anadolu Ajansı özel yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, Türkiye'nin çok güçlü bir iç piyasaya sahip olduğunu, iktisadi faaliyetin o ayağının da güçlü ve canlı kılınmasıyla ilgili farklı adımlar atılacağını belirtti. Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" dedi. Anadolu Ajansı özel yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, Türkiye'nin çok güçlü bir iç piyasaya sahip olduğunu, iktisadi faaliyetin o ayağının da güçlü ve canlı kılınmasıyla ilgili farklı adımlar atılacağını belirtti.
Albayrak, şöyle konuştu: "Mesela emekli maaşlarındaki bin liralık alt limitin bin 500 liraya çıkarılması söz konusu. Yani yaklaşık 650 bin bin 500 liranın altındaki emekliyi buraya çıkararak bir tüketim harcaması, gelir anlamında destek var. Diğer taraftan bakıyoruz bu da çok önemli yaklaşık 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine bin liralık bir destek sağlıyoruz. Özellikle Nisan'da bunu devreye alacağımız için Nisan'da yaşanabilecek potansiyel yavaşlamayı iç piyasa anlamında desteklemek için yaklaşık 2 milyar liralık bir paket sunuyoruz. Bayram ikramiyesini de öne alıyoruz."
GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ
ALBAYRAK, şu mesajları verdi:
Açıklanan programda öncelikli etkilenecek sektörler olmak üzere, turizm, ihracat, ticaretin farklı alanlarında oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı, iş akışında yaşanabilecek problemler özelinde ciddi bir rahatlama getirecek bir 3 aylık pencere açtık. Bu süreci birlik içinde atlatacağız.
Belirlediğimiz sektörler muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında özellikle piyasaya ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.
Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
(Döviz kurundaki yükseliş) Enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum.
Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum.
Türkiye, böyle bir küresel sürece belki en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME
Bakan Albayrak, "Her ne koşulda olursa olsun ilk çeyreği biz beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatacağız" dedi.
VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME
Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.
Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
Esnaf kefalet borç yapılandırma hesaplama örneği
BORÇ ANAPARA FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI AYLIK TAKSİT TOPLAM GERİ ÖDEME
10.000 TL. %0,66 12 AY 876,85 TL. 10.522,24 TL
10.000 TL. %1 24 AY 482,02 TL. 11.586,56 TL.
20.000 TL. %1 24 AY 964,04 TL 23.137,01 TL
20.000 TL. %0,66 12 AY 1.753,73 TL. 21.044,48 TL
30.000 TL. %0,66 12 AY 2.630 TL. 31.566 TL.
30.000 TL. %1 24 AY 1.446 TL. 34.705,53 TL.
50.000 TL. %1 24 AY 2.410 TL. 57.842 TL.
50.000 TL. %0,66 12 AY 4.384,27 TL. 52.611,24 TL.
75.000 TL. 0,66 12 AY 6.576,40 TL. 78.916 TL.
75.000 TL. %1 24 AY 3.615 TL. 86.763 TL.
100.000 TL. %1 24 AY 4.820 TL. 115.684 TL.
100.000 TL. 0,66 12 AY 8.768 TL. 105.222 TL.
SGK ÖDEMELERİ ERTELENDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan bu konuşmasında, koronavirüs etkisiyle alınan ekonomik önlem planını açıkladı. Açıklanan bu plana göre SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.
İşte Başkan Erdoğan'ın SGK ödemeleri başta olmak üzere açıkladığı bir dizi ekonomik önlem planı:
1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.
2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.
11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.
12- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.
13- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.
14- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.
15- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
16- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
17- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
18- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
19- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
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