Kredi faizinde yeni adımlar peş peşe atıldı! 22 Mart konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı kaça indi?

Açıklamada, bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasası'nda depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacağı belirtildi.

Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitlerin artırıldığı aktarılan açıklamada, halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edileceği, söz konusu ihalelerin avro ve altın karşılığı da düzenlenebileceği bildirildi.