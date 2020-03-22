Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih! Tarihi rekor geliyor mu?

Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de sizler için önemli bir haber hazırladık. Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir. ABD'de geçen hafta %2,5 beklenti bile enflasyon verisinin etkisi sonrası Dolar kendisi 6'nın üzerine atmış, Borsa rekorlar kırmıştı. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.
JP Morgan Altın Satışı Yaptı mı?
Henüz yapılmış resmi bir açıklama olmasa da ünlü ekonomistler hem Citi Grup'un hem de JP Morgan'ın yüklü miktarda altın satışı yaptığını söylüyorlar.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
ALTIN
Sert Günün Sonrasında 200 Günlük Ortalama Üzerinde Tutunmaya Çabalıyor
FED'in ikinci kez olağanüstü toplantıyla faiz indirmesi, politika faizini %0'a getirilmesi ve yeni bir QE başlatmış olması beklenilenin tam tersine ons Altın'da sert satışları da beraberinde getirdi. Bunun farklı sebepleri olabilir, ancak en çok dillendirilen sebep hisse senedi piyasalarındaki zararların Ons Altın'da kar satışlarıyla karşılanması. Ancak bu sadece bir varsayım.
Sarı metale teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz Cuma günü olduğu gibi dün de grafikte görülen yükselen kanalın altında gerçekleşti. Üstelik dün 1446 desteğine kadar da gerileme yaşandı. Ancak gün içerisinde tekrar toparladı ve Asya seansı itibariyle 1507 seviyesi üzerinde (200 günlük üssel ortalama üzerinde) tutunuyor. Altındaki satış baskısının daha da güçlenmesi ve düşüşlerin derinleşmesi için ilk olarak 200 günlük ortalamanın günlük mum ile kırılması gerekir. Bu durumun gerçekleşip gerçeklemeyeceği takip edilmelidir. Bu durumda 1483 ve 1433 destekleri gündeme gelebilir.
Olası tepkilerde ise ilk önemli direnç 1544 seviyesidir. Daha yukarıda ise 50 günlük ortalama (1580) daha pozitif görüntü oluşması durumunda haftalık direnç olarak izlenebilir.
Destekler: 1507 – 1483 – 1459 – 1446
Dirençler: 1514 – 1533/1544 – 1564 – 1580
Yatırım uzmanları bu seviyelerden altın satışı ve alımı yapmanın mantıklı olmadığını her iki yönde de pozisyon açmak isteyenler için sabırlı olmaları gerektiği yönde uyarılarını sürdürüyorlar.
ENFLASYON NEDİR?
Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin genel fiyat düzeyinin yükseldiği ve dolayısıyla paranın satın alma gücünün düşme hızıdır. Merkez bankaları ekonominin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enflasyonu sınırlandırmaya ve deflasyondan kaçınmaya çalışmaktadır.
Enflasyonun sonucu olarak, bir para biriminin satın alma gücü düşer. Örneğin, enflasyon oranı yüzde 2 ise, o zaman bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket sakız gelecek yıl için 1.02 dolara mal olacaktır. Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan, bu paranın örtülü değeri düşer.
Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.
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