Dolar ve altın yatırımcısı dikkat! Bu hafta sert kırılım bekleniyor

Tekniğin Dışında Global Gelişmelere Dikkat

Corona virüsü, ABD ve Çin arasındaki gerginlik, İran Ambargosu, zamansız Trump tweetleri gibi konularda yatırımcıların gelişmeleri yakında takip etmesi gerekiyor.

Altında Teknik Destek ve Dirençler

ALTIN – FED'in Yeni QE Hamlesine Rağmen Tepkisi Cılız

Ons Altın, hem günlükte hem de haftalıkta grafikte görülen yukarı yönlü fiyat kanalının alt bandını aşağı yönlü kırmıştı. Günlük RSI tarafı 50 seviyesinin altına çoktan gelse de, haftalık RSI(14) 50 seviyesini test ediyor. Trend anlamında yükselen kanalın kırılması, sarı metaldeki negatif eğilimin sürmesini sağlayabilir. FED'in ikinci olağanüstü faiz indirimi ve 700 milyar $'lık QE hamlesi bile sarı metalin yükselmesini sağlayamadı.

Teknik olarak aşağıda 1544/1533 bölgesi önemli. 1533'ün altında satış eğilimi güçlenerek devam edebilir ve 1483 (kanal içi yükselişin %50 düzeltmesi) – 1433(kanal içi yükselişin %61.8 düzeltmesi) gibi seviyeler gündeme gelebilir.

Olası tepkilerde ise öncelikle kanal içine tekrar girip girememesi kontrol edilmekle birlikte yukarıda 1593 seviyesi günlük ana direnç olabilir.

Destekler: 1544/1533 – 1514/1507 – 1483

Dirençler: 1564 – 1580 - 1593

Dolarda Teknik Destek ve Dirençler

DOLAR – TCMB Haftasına Girerken, 6.25'in Üzerinde KALIYOR.