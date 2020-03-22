Çalışma Bakanlığının bu konuda hakkında adım atması beklenirken sürece dair son gelişmeleri, 4/D konumunda çalışan işçilerin beklentilerini ve hükümetin bu alanda bir çalışması olup olmadığına haberimizde yer veriyoruz.
TAŞERON İŞÇİLERİN HEPSİNE EK ZAM
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
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