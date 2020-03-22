22 Mart Dolar kuru ne kadar? Sorusu bugünlerde daha fazla önem kazanmış durumdadır. Bu bağlamda vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını oldukça yakından araştırıyor. Dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri ise araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed),yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
RESESYON ALARMI GELDİ
Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.
Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.
Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak. Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.
Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU YÜKSELDİ!
Konu hakkında değerlendirmede bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez yayımladığı yazısında Türk Lirasının değer kaybı için devam eder görüşünü belirtirken altın fiyatları için ise yükselir görüşünü belirtti. Eğilmez "Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda TL'nin dış değerinin düşmesi beklenir.
Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda altının değerinin yükselmesi beklenir. Altın ithalatçısı olan Türkiye'de ithalat miktarı değişmese bile ödenecek bedel yükselir" dedi.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLARI GÖREBİLİR!
Ekonomist Özgür Demirtaş yapmış olduğu değerlendirmesinde en kötü senaryo ile altın fiyatlarının 2 bin doları görebileceğini belirterek "Petrol fiyatlarının düşüşü Türkiye'ye yarar mı? Kısmen evet. Ama bu yarar abartılmamalı.
Çünkü Türkiye'den emlak alan, Türkiye'de tatil yapan zenginler parasını petrolden kazanıyor (Dolaylı veya doğrudan). O yüzden ortada aşırı sevinecek bir şey yok.
Yine bu en kötü durumda S&P500 bir %20 daha çakılır, Altın 2000 Dolara ulaşır, ABD'de bile tuvalet kağıdı kalmaz (Virüs öldürdüğünden değil, insanların algısından). Ama adı üstünde bu en kötü durum" dedi.
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