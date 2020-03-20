ÜNİVERSİTELERE DESTEK VERİLECEK

Bu kapsamda, "Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri tarafından da destek sağlanacak. Ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin de kullanılabilmesi mümkün olacak.

Yükseköğretim kurumlarının ders içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gelecek haftadan itibaren YÖK bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Dersleri (YÖK Dersleri) adlı bir arayüz oluşturulacak. Bu arayüzde başta Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders havuzlarındaki ders içerikleri yer alacak ve bunlar erişime açılacak.