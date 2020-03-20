Üniversite tatili uzar mı? Üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite tatili hakkında binlerce üniversite öğrencisi araştırma yapıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verilmişti. Üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Peki, üniversite tatili uzar mı? İşte üniversite tatili hakkında merak edilenler…
ÜNİVERSİTE TATİLİ UZAR MI?
Üniversite tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada, "Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkânlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek." dedi.
ÜNİVERSİTELERE YAZI GÖNDERİLDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi.
Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı anımsatıldı.
Bu kararlara göre, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programlarda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik varsa uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Derslerin uygulamalı kısımları için de belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecek.
Yükseköğretim kurumları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak uzaktan öğretim faaliyetlerinde, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün eğitimde ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle sürdürebilecek.
Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.
ÜNİVERSİTELERE DESTEK VERİLECEK
Bu kapsamda, "Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri tarafından da destek sağlanacak. Ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin de kullanılabilmesi mümkün olacak.
Yükseköğretim kurumlarının ders içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gelecek haftadan itibaren YÖK bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Dersleri (YÖK Dersleri) adlı bir arayüz oluşturulacak. Bu arayüzde başta Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin ders havuzlarındaki ders içerikleri yer alacak ve bunlar erişime açılacak.
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